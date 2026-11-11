Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Talas'ta 11.11 seferberliği

        Talas'ta 11.11 seferberliği

        Talas Belediyesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Başakpınar Mahallesi'nde 300 ağacı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Talas'ta 11.11 seferberliği

        Talas Belediyesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Başakpınar Mahallesi’nde 300 ağacı toprakla buluşturdu.

        Yeni mezarlık alanının çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, en küçüğü 15 yaşında olan ağaçlar toprakla buluşarak bölgeye yeni bir yeşil doku kazandırdı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Başakpınar’ın yeni mezarlık alanı ağaçlandırıldı.

        Başkan Yalçın: "En küçüğü 15 yaşında, resmen ağaç dikiyoruz"

        Etkinlikte konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mezarlık alanının Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

        REKLAM

        "Burası Başakpınar’ın yeni mezarlığı. Hakikaten çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek mezarlık duvarlarını ve iç düzenlemesini tamamladık. Bir tek yeşillendirilmesi kalmıştı. Bugün burada 300 farklı ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bunlar aslında fidan değil, resmen ağaç. Çünkü en küçüğü 15 yaşında. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. COP31’e ve 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’ne de atıfta bulunarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çok güzel olacak. Bizden sonra da bu ağaçlar insanlığa iyilik etmeye devam edecek."

        REKLAM

        Çalıksoy ve muhtardan teşekkür

        Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy da yapılan çalışmanın mahalle için önemli bir eser olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Çalıksoy, çalışmanın bundan sonraki süreçte muhtar ve mahalle sakinleriyle birlikte takip edileceğini söyledi.

        Başakpınar Mahalle Muhtarı Durdu Turan ise mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, "Başkanım verdiğiniz hizmetler için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman yanımızdasınız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Ağaçlandırma, gelecek nesillere bırakılan en kıymet...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Ağaçlandırma, gelecek nesillere bırakılan en kıymet...
        Büyükşehir'den Hacılar'a 50 milyon TL'lik asfalt yatırımı
        Büyükşehir'den Hacılar'a 50 milyon TL'lik asfalt yatırımı
        Sosyal yaşamın kalbi İldem Sosyal Tesisi'nde atacak
        Sosyal yaşamın kalbi İldem Sosyal Tesisi'nde atacak
        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor
        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor
        Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaları yakından takip ediy...
        Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaları yakından takip ediy...
        Erciyes'teki kayak tesisleri sezona hazır
        Erciyes'teki kayak tesisleri sezona hazır