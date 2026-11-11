Talas'ta 11.11 seferberliği

Talas Belediyesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Başakpınar Mahallesi’nde 300 ağacı toprakla buluşturdu.

Yeni mezarlık alanının çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, en küçüğü 15 yaşında olan ağaçlar toprakla buluşarak bölgeye yeni bir yeşil doku kazandırdı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Başakpınar’ın yeni mezarlık alanı ağaçlandırıldı.

Başkan Yalçın: "En küçüğü 15 yaşında, resmen ağaç dikiyoruz"

Etkinlikte konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mezarlık alanının Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

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"Burası Başakpınar’ın yeni mezarlığı. Hakikaten çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek mezarlık duvarlarını ve iç düzenlemesini tamamladık. Bir tek yeşillendirilmesi kalmıştı. Bugün burada 300 farklı ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bunlar aslında fidan değil, resmen ağaç. Çünkü en küçüğü 15 yaşında. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. COP31’e ve 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’ne de atıfta bulunarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çok güzel olacak. Bizden sonra da bu ağaçlar insanlığa iyilik etmeye devam edecek."

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Çalıksoy ve muhtardan teşekkür

Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy da yapılan çalışmanın mahalle için önemli bir eser olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Çalıksoy, çalışmanın bundan sonraki süreçte muhtar ve mahalle sakinleriyle birlikte takip edileceğini söyledi.

Başakpınar Mahalle Muhtarı Durdu Turan ise mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, "Başkanım verdiğiniz hizmetler için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman yanımızdasınız" ifadelerini kullandı.