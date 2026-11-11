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        Büyükşehir'den Hacılar'a 50 milyon TL'lik asfalt yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sürdürdüğü hizmet ve yatırımlarına Hacılar'da da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilçe yatırımlarına verdiği özel önem doğrultusunda Hacılar'da üç önemli caddede toplam 6 kilometrelik yol, yaklaşık 15 bin ton asfaltla yenileniyor. Projenin yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Büyükşehir'den Hacılar'a 50 milyon TL'lik asfalt yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sürdürdüğü hizmet ve yatırımlarına Hacılar’da da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçe yatırımlarına verdiği özel önem doğrultusunda Hacılar’da üç önemli caddede toplam 6 kilometrelik yol, yaklaşık 15 bin ton asfaltla yenileniyor. Projenin yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayata geçirdiği hizmet ve yatırımları 16 ilçeye yayarak şehrin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkânlarına kavuşması amacıyla yürütülen yatırımlar kapsamında Hacılar ilçesinde de önemli bir asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yerel hizmetlerin güçlendirilmesine verdiği önem doğrultusunda planlanan çalışma kapsamında Hacılar ilçesinin ulaşım ağında yer alan Sakar Eşmecik Caddesi, Şehit Rüştü Bayram Caddesi ve Zeynep Kaya Caddesi asfalt konforuna kavuşturuluyor.

        Toplam 6 kilometre uzunluğunda ve 8 ila 12 metre genişliğindeki mevcut yollarda gerçekleştirilecek çalışma kapsamında yaklaşık 15 bin ton asfalt serimi yapılması planlanıyor. Yaklaşık 50 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek yatırım sayesinde söz konusu güzergâhların yol standardı yükseltilerek ilçe ulaşımına önemli katkı sağlanacak.

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        16 ilçede hizmet ve yatırım seferberliği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yalnızca şehir merkezinde değil, kırsal mahallelerden ilçelerin ana ulaşım arterlerine kadar geniş bir alanda hizmet üretmeye devam ediyor. Ulaşım altyapısına yönelik yatırımlarla ilçelerin gelişimine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran çalışmalarıyla Kayseri’nin bütününde dengeli ve güçlü bir hizmet anlayışını hayata geçiriyor.

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde sürdürülen yatırım ve hizmet çalışmalarıyla Hacılar’da başlatılan asfalt seferberliği de ilçenin ulaşım altyapısına değer katacak önemli projeler arasında yerini alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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