ERÜ'de geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

ERÜ Kampüsü’nde düzenlenen fidan dikme törenine; Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

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