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        Yahyalı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Yahyalı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Yahyalı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Yahyalı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Ağcaşar mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Fidan dikimi gerçekleştirilen etkinlikte, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevreye karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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