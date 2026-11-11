Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri "Paranızı peşin vereceğim" dedi, parayı vermeden gitti Kayseri'de çiftçiler ürünlerini alıp para vermeden gittiğini iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu

        "Paranızı peşin vereceğim" dedi, parayı vermeden gitti Kayseri'de çiftçiler ürünlerini alıp para vermeden gittiğini iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, "paranızı peşin vereceğim" dedikten sonra ürünlerini alıp ortadan kaybolduğunu iddia eden şahıstan şikayetçi oldu. Vatandaşlar, mağduriyetlerinin bulunduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:37 Güncelleme:
        "Paranızı peşin vereceğim" dedi, parayı vermeden gitti Kayseri'de çiftçiler ürünlerini alıp para vermeden gittiğini iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, "paranızı peşin vereceğim" dedikten sonra ürünlerini alıp ortadan kaybolduğunu iddia eden şahıstan şikayetçi oldu. Vatandaşlar, mağduriyetlerinin bulunduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

        Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kişi mahalleye gelerek burada bulunan tahıl deposunu kiraladı. Açılışında kurban kesen ve mahalle sakinlerine yemek veren şahıs, ürünleri ücretini peşin para karşılığında alacağını söyleyerek, çiftçilerin ürettiği arpa ve buğdayları aldı. Şahıs bir süre sonra mahalleyle irtibatını keserken, dolandırıldıklarını anlayan mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Elbaşı mahallesinde 25 kişiyi yaklaşık 6 milyon civarında, diğer mahallelerdeki çiftçilerle beraber yaklaşık 12 milyon TL dolandırıldıklarını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

        REKLAM

        Mağdurlardan Abdullah Koçak, "Mahallemize hiç tanımadığımız bir adam geldi ve atıl durumda olan depoyu tamir ettiriyor. Buranın sahibi de yurt dışında. "Ondan kiraladım" diyor. İlk olarak bizlere aldığı ürünlerin ücretini peşin vereceğini söyledi. Mahalleyi dolandırdığı gün 6 milyon TL'lik ürünü alarak gidiyor. Kalan mahsuller halen burada duruyor. Kapıyı kilitledikten sonra buraya da kimse giremedi ve ürün heder oldu. Ne satılıyor ne de vatandaşa geri veriliyor. Bizim 2 yıllık emeğimiz gitti. Sadece benim 1 milyon TL param gitti. 25 kişi dolandırıldı ve mağdur oldu. Çiftçinin ikinci ürünü ekecek durumu yok. Bu adam buraya geldikten sonra reklam panoları astı ve köyleri dolaştı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

        REKLAM

        Bir diğer mağdur Metin Tekkaş ise, "Biz mağdurlar olarak davacı olduk ve ifade verdik. Bize takipsizlik kararı geldi. Burayı tutan vatandaş ortada yok. Vicdan sahibi kim varsa bizim işimize el atsınlar. Kış günü mağdur olduk. Bu adam burayı tuttuktan sonra koyun kesti ve yemek verdi. O şekilde tanıştık. Birkaç kişi de durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir römork vermiştim ama onun parasını aldım. Daha sonra verdiklerimizin hepsi gitti. Adam bize burada tezgah kurmuş. Bizden 6 milyon TL gitti ama diğer köylerle beraber 12 milyon TL'ye yakın para gitti" diye konuştu.

        Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişinin yanında kepçe operatörü olarak çalıştığını kaydeden Ali Karasungur da, şahsın kendi parasını da vermeden gittiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        ERÜ'de geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu
        ERÜ'de geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu
        Yahyalı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Yahyalı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kayseri'de "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" program...
        Kayseri'de "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" program...
        Kayseri Büyükşehir'den kış öncesi soba ve baca güvenliği uyarısı
        Kayseri Büyükşehir'den kış öncesi soba ve baca güvenliği uyarısı
        Talas'ta 11.11 seferberliği
        Talas'ta 11.11 seferberliği
        Başkan Çolakbayrakdar: "Ağaçlandırma, gelecek nesillere bırakılan en kıymet...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Ağaçlandırma, gelecek nesillere bırakılan en kıymet...