Bayramhacı'da ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kayseri Valiliği öncülüğünde Bayramhacı’da düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı. Kocasinan’ın saklı cenneti Bayramhacı’nın yeşil dokusunu güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen programda, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, ağaçlandırma çalışmalarının geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

Daha yeşil bir Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "11.11 Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle, Kocasinan’ımızın saklı cenneti Bayramhacı’da böylesine anlamlı bir programda bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bu etkinlik, Sayın Valimizle birlikte Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz beşinci etkinlik. Bu sürecin ilk adımları, göreve başladığımız dönemde Yamula Barajı çevresinde Taşhan, Çevril, Kuşçu ve güzergah üzerindeki diğer bölgelerde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla atıldı. Ardından Bayramhacı coğrafyasındaki çalışmalarla bu güzel yolculuk devam etti." dedi.

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"Ağaçlandırma, bir nesilden gelecek nesillere uzanan bir mirastır"

Kayseri Valisi’nin şehre kazandırdığı hizmetlere de değinen Başkan Çolakbayrakdar, ağaçlandırma çalışmalarının sabır, emek ve uzun soluklu bir gayret gerektirdiğine dikkat çekerek, "Sayın Valimiz, şehrimize ilk geldiği günden bu yana birçok alanda önemli çalışmalara imza attı. Şehrimizin hafızasına kazınacak pek çok hizmete öncülük etti, mihmandarlık yaptı. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ancak ağaçlandırma çalışmaları, yapılan diğer hizmetlerden çok daha farklı bir anlam taşıyor. Bazı yatırımların karşılığını kısa sürede görebilirsiniz. Turizm alanında yapılan yatırımların meyvelerini hızlı bir şekilde toplamak mümkündür. Fakat ağaçlandırma, akşamdan sabaha sonuçlarını görebileceğiniz bir çalışma değildir. Hele ki Kayseri coğrafyası gibi iklim ve toprak şartlarının kendine özgü zorlukları bulunan bir bölgede ağaçlandırma büyük emek, yoğun çaba ve sürekli gayret gerektiriyor. Ağaçları toprakla buluşturmak tek başına yeterli olmuyor. Sonrasında bakımlarının yapılması, sulanması ve uzun yıllar boyunca korunması gerekiyor. Bu ağaçların büyüyerek bir ormana dönüşmesi, belki de bir neslin ömrünü aşan bir zaman alıyor. Otuzlu, kırklı, ellili yıllara uzanan uzun bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla ağaçlandırma, karşılığını hemen görebileceğiniz bir çalışma değil, gelecek nesillere bırakılan çok kıymetli bir mirastır." İfadelerine yer verdi.

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"Bayramhacı ve Yamula’daki çalışmalar şehrimizin hafızasında yaşayacak"

Başkan Çolakbayrakdar, ağaçlandırma çalışmalarına öncülük eden Kayseri Valisi’ne ve emeği geçen orman teşkilatı çalışanlarına teşekkür ederek, "Sayın Valimiz sağ olsun, göreve başladığı ilk günden itibaren diğer çalışmaların yanı sıra bu konuya da ciddi anlamda emek verdi ve önemli katkılar sundu. Yamula’daki ve bugün Bayramhacı’da devam eden ağaçlandırma çalışmaları, şehrimiz adına unutulmayacak hizmetlerden biri olacaktır. Yıllar sonra da hatırlanacak, dillerde yaşayacak ve gelecek nesillere aktarılacak bu çalışmalar, Sayın Valimizin hayırla yad edilmesine vesile olacak, hayır defterinde yerini alacaktır. Bu vesileyle Sayın Valimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeği geçen önceki Orman Bölge Müdürümüze, mevcut Orman Bölge Müdürümüze ve tüm orman teşkilatı çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun. Gerçekleştirilen bu çalışmaların şehrimiz, ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." Diye konuştu.

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Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Vali Gökmen Çiçek ise "Evet, değerli arkadaşlar, arkamda muhteşem bir manzara var. Mavi gökyüzü, hemen sol tarafımda ise sanki bir film sahnesinden çıkmış gibi görünen tarihi evler... Bir de burası yeşillendiğinde bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor. Özellikle geçen yıldan itibaren Bayramhacı ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğümüzün, Orman İl Müdürlüğümüzün çok büyük emekleri var. Burayı adeta pilot bölge seçtiler. Dağ taş demeden her yeri ağaçlandırıyorlar. İki sene önce burada bir söz vermiştik. Sözümüzü yerde bırakmadınız, boynumuzu yere eğdirmediniz. Bunun için teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüzü alkışlıyorum. Değerli arkadaşlar, biz ülke olarak yeşil alanların artırılması noktasında dünyada en çok yeşil alan artıran üçüncü ülkeyiz. Avrupa'da ise yeşil alanını en çok artıran birinci ülkeyiz. Bölge Müdürlüğümüz de bu kapsamda yeşil alanlarını en çok artıran bölge müdürlüklerinden biri. Kayseri de yeşil alanlarını artıran iller arasında üst sıralarda yer alıyor. Biz her konuşmamızda, her yerde söylüyoruz. Vatanına, toprağına kara sevdalı bir şehiriz. Vatanına kara sevdalı olmak sadece nöbet tutarak, askere koşarak, cepheye giderek olmaz. Topraklarımıza sahip çıkarak, gelecek nesillere yemyeşil bir doğa bırakarak da vatan sevgimizi gösterebiliriz. Ayrıca biz, "Kıyamet koparken elinizde bir fidan varsa onu mutlaka toprağa dikin." diyen bir Peygamber'in ümmetiyiz. Yine Peygamberimiz, bir Müslüman ağaç dikerse ve insan, kuş veya hayvanlar o ağaçtan istifade ederse bunun kıyamete kadar kendisine sadaka olacağını bildirmiştir. Belki de dünyada yeşilin artırılması konusunda bizim kadar sorumluluk yüklenmiş başka bir medeniyet, başka bir millet yoktur. Çünkü Peygamberimiz, hadisleriyle bu görevi bizlere açıkça vermiştir. Bu nedenle hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem de belediyelerimiz yeşil alanları artırmak için büyük bir mücadele veriyor. Bunu görüyorum. Millet bahçeleri, yeşil alanlar ve parklar bu amaçla yapılıyor. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüz kısa süre içerisinde 2 milyonun üzerinde ağaç dikti. Bugün, Kayseri merkezden buraya olan mesafeye rağmen gelerek Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Biz de varız." dediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizi her zamanki gibi bağrına basan Bayramhacı'yı selamlıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun." Şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar ile protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Fidanlara can suyu verilen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.