Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dağıttı

Fidan dağıtımıyla doğanın korunmasının, yeşil alanların artırılmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personeli katıldı. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunulması amaçlandı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.