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        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dağıttı

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dağıttı

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personeli katıldı. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunulması amaçlandı.

        Fidan dağıtımıyla doğanın korunmasının, yeşil alanların artırılmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

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