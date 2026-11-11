Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ev arkadaşını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın 4’üncü katında, Y.K. (35), ev arkadaşı tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.