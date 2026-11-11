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        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ev arkadaşını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:54 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ev arkadaşını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın 4’üncü katında, Y.K. (35), ev arkadaşı tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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