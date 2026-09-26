Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesi 48 yeni araçla filosunu genişletti

        Melikgazi Belediyesi 48 yeni araçla filosunu genişletti

        Melikgazi Belediyesi, filosuna kattığı 48 yeni aracı tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi 48 yeni araçla filosunu genişletti

        Melikgazi Belediyesi, filosuna kattığı 48 yeni aracı tanıttı.

        Çarşı Melikgazi'de düzenlenen tanıtım töreninde, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 48 araç sergilendi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği törende, çocuklara araçlar tanıtıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak farklı programlara imza attıklarını söyledi.

        İş makinelerini çocuklara tanıtmak istediklerini belirten Palancıoğlu, "Ben de küçüklükte araçları, iş makinelerini çok severdim. Biz de bugün protokol olmadan ailelerle, çocuklarımızla yeni almış olduğumuz 48 iş makinesi ve araçların tanıtımını yapalım istedik." dedi.

        REKLAM

        Göreve geldiği günden itibaren 193 aracı belediye bünyesine kattıklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu araçların bugünkü yaklaşık bedeli 1 milyar 100 milyon lira. Yani bu bizim bütçemizin aslında beşte birine​​​​​​​ tekabül ediyor. Alet işler, el övünür derler. Bu araçlar hizmet yapmamız için son derece önemli. Bu hizmetleri yaparken de kamuyu ya da vatandaşlarımızı borçlandırmıyoruz. Türkiye'de borcu olmayan, kredi çekmeden hizmet eden birkaç belediyeden biriyiz. Borcumuz yok ve şu anda birçok projeyi aynı anda yürütüyoruz."

        Palancıoğlu, programa gelen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        HÜRJET, Kayseri'de festival alanında sergilenecek
        HÜRJET, Kayseri'de festival alanında sergilenecek
        Kayseri su kayıp kaçak oranında 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi ara...
        Kayseri su kayıp kaçak oranında 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi ara...
        Kocasinan Belediyesi yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı
        Kocasinan Belediyesi yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi
        Talas Belediyesi üzüm sıkma makinesini hizmete sundu
        Talas Belediyesi üzüm sıkma makinesini hizmete sundu
        Kayseri'ye gelen üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım stantları kuruldu
        Kayseri'ye gelen üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım stantları kuruldu