Melikgazi Belediyesi 48 yeni araçla filosunu genişletti

Melikgazi Belediyesi, filosuna kattığı 48 yeni aracı tanıttı.

Çarşı Melikgazi'de düzenlenen tanıtım töreninde, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 48 araç sergilendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği törende, çocuklara araçlar tanıtıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak farklı programlara imza attıklarını söyledi.

İş makinelerini çocuklara tanıtmak istediklerini belirten Palancıoğlu, "Ben de küçüklükte araçları, iş makinelerini çok severdim. Biz de bugün protokol olmadan ailelerle, çocuklarımızla yeni almış olduğumuz 48 iş makinesi ve araçların tanıtımını yapalım istedik." dedi.

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Göreve geldiği günden itibaren 193 aracı belediye bünyesine kattıklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu araçların bugünkü yaklaşık bedeli 1 milyar 100 milyon lira. Yani bu bizim bütçemizin aslında beşte birine​​​​​​​ tekabül ediyor. Alet işler, el övünür derler. Bu araçlar hizmet yapmamız için son derece önemli. Bu hizmetleri yaparken de kamuyu ya da vatandaşlarımızı borçlandırmıyoruz. Türkiye'de borcu olmayan, kredi çekmeden hizmet eden birkaç belediyeden biriyiz. Borcumuz yok ve şu anda birçok projeyi aynı anda yürütüyoruz."

Palancıoğlu, programa gelen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.