Melikgazi Belediyesi Sevim-Selahattin Metin İlkokulu'nun inşaatı devam ediyor

Melikgazi Belediyesinin Kocatepe Mahallesi’nde belediye ve hayırsever işbirliğiyle hayata geçirmeye hazırlandığı Sevim-Selahattin Metin İlkokulu'nun inşaatı devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden ilkokulda incelemede bulunan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, öğrencilerin nitelikli eğitim görebilmeleri için imkanları seferber ettiklerini ifade etti.



Yapılan okulun hayırlı olmasını dileyen Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Çocuklar ve gençler bizim için önemli. İnşallah okullarımızın sayısı daha da artacak. Sevim-Selahattin Metin İlkokulu'muz Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen yeşil alanda bulunan bir okulu daha bitirmek üzereyiz. İnşallah bir aydan okulumuz bitecek ve daha sonra peyzajını yapacağız. Bu bölgenin yoğun bir nüfusu var. Yoğun nüfus olunca da çocuklarımızın okul ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacı da hayırseverimizle birlikte karşılamış oluyoruz. Çok şükür, güzel bir okul oldu."

