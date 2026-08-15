Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyu transfer etti

        Melikgazi Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyu transfer etti

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Melikgazi Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyu transfer etti

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayseri ekibi geçen sezon BOTAŞ forması giyen Rana Uçar ve OGM Ormanspor'dan Gamze Takmaz'ı transfer etti.

        Öte yandan Hint oyuncu Honey Kaur'la da sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Hulusi Akar: "Terörsüz Türkiye sürecinde taviz ve pazarlık söz konusu değil...
        Hulusi Akar: "Terörsüz Türkiye sürecinde taviz ve pazarlık söz konusu değil...
        Gün batımında yılkı atlarının masalsı koşusu Rüzgarla yarışan nal sesleri
        Gün batımında yılkı atlarının masalsı koşusu Rüzgarla yarışan nal sesleri
        Kayseri'de 25 yıldır aynı motosikletle hizmet eden trafik polisine yeni mot...
        Kayseri'de 25 yıldır aynı motosikletle hizmet eden trafik polisine yeni mot...
        Kayseri'de 13 bin makaron ele geçirildi
        Kayseri'de 13 bin makaron ele geçirildi
        Melikgazi Kayseri, Rana Uçar ile anlaştı
        Melikgazi Kayseri, Rana Uçar ile anlaştı
        Kayseri'de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi