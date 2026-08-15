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        Kayseri'de 25 yıldır aynı motosikletle hizmet eden trafik polisine yeni motosiklet verildi

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 25 yıl boyunca aynı motosikleti kullanan trafik polisine 2026 model motosiklet teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Kayseri'de 25 yıldır aynı motosikletle hizmet eden trafik polisine yeni motosiklet verildi

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 25 yıl boyunca aynı motosikleti kullanan trafik polisine 2026 model motosiklet teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Turan Oğuz, 2001 yılında sıfır kilometre olarak teslim aldığı motosikletle 25 yıl boyunca görev yaptı.

        Görevi süresince yaklaşık 170 bin kilometre yol kat eden Oğuz'un kullandığı motosiklet, çeyrek asırlık süre zarfında orijinal parça ve aksamlarını ilk günkü gibi muhafaza etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünün envanterine yeni katılan 2026 model motosiklet, Oğuz'a teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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