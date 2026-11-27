Melikgazi Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeye kazandırdığı modern konutlar, düzenlenen açık ihale ile vatandaşlarla buluştu.

Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) mahallelerinde yer alan belediyeye ait 20 daire için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yoğun katılımlı bir ihale gerçekleştirildi. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatı sunan ihaleye katılım ise oldukça yoğundu. 19 daire yeni sahiplerini bulurken Battalgazi Mahallesi’ndeki 1 daire ise pazarlığa bırakıldı. Yeni ev sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki dönüşüm hamlesine dikkat çekerek şunları söyledi; "Melikgazi’de yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse vizyon yatırımlarla ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, konforlu ve modern konutlarla buluşturmak, ilçemizi daha da güzelleştirmek için farklı bölgelerde rekor düzeyde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan 20 dairenin açık ihalesini başarıyla gerçekleştirdik. Yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, nice hayalleri gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."