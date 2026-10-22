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        Okuduğu makaleden etkilendi, topraksız tarımla 15 bin safran yetiştirdi

        KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Demir (35), 16 metrekarelik kapalı alanda topraksız ve dikey tarım yöntemiyle 15 bin safran soğanı yetiştirdi. Yüksek lisans yaptığı dönemde Hollanda merkezli bir tarım dergisinde okuduğu makaleden etkilenip safran üretimine başlayan Demir, gelecek yıl üretimini en az 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Demir, salep, lavanta, kekik ve ada çayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek üretimini genişletmeyi de amaçlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Okuduğu makaleden etkilendi, topraksız tarımla 15 bin safran yetiştirdi

        KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Demir (35), 16 metrekarelik kapalı alanda topraksız ve dikey tarım yöntemiyle 15 bin safran soğanı yetiştirdi. Yüksek lisans yaptığı dönemde Hollanda merkezli bir tarım dergisinde okuduğu makaleden etkilenip safran üretimine başlayan Demir, gelecek yıl üretimini en az 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Demir, salep, lavanta, kekik ve ada çayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek üretimini genişletmeyi de amaçlıyor.

        Topkapı Üniversitesi’nde Siyasal Düşünceler Tarihi alanında yüksek lisans yapan Mustafa Demir, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu tarım alanında da araştırmalar yürüttü. Üniversite yıllarında yabancı tarım dergilerini takip eden Demir, Hollanda merkezli Biojournaal isimli dergide safranla ilgili okuduğu makalenin ardından bu bitkiye yöneldi. İlk denemelerini evinde saksılarda yapan Demir, daha sonra 3 dönümlük açık arazide üretim denemeleri gerçekleştirdi. İklim koşullarının etkisiyle üretimini kapalı alana taşıyan Demir, bu yıl evinin bahçesindeki 16 metrekarelik alanda 15 bin safran soğanı yetiştirdi.

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        'İÇ ANADOLU'DA YETİŞMEZ TABUSUNU YIKTIK'

        Mustafa Demir, çalışmalarının başlangıcında çevresinden olumsuz yorumlar aldığını anlatarak, "Safran bitkisinin İç Anadolu’da yetişmeyeceğine dair çok yaygın bir inanış vardı. Biz de bu tabuları yıkmak ve bu bölgede tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilebileceğini kanıtlamak istedik. Buna safranla başladık ve başardık diyebilirim. Ziraat alanında eğitim almadım ancak uzun yıllar araştırma yaptım, yerel ve uluslararası üreticilerle bilgi alışverişinde bulundum" dedi.

        'ÖZEL TEKNİKLER GEREKİYOR'

        Safran yetiştiriciliğinde iklim koşulları ve üretim tekniklerinin önem taşıdığını vurgulayan Demir, açık alanda yaptığı denemelerde hasat ve ürün kalitesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü, ardından daha kontrollü koşullar sağlamak amacıyla kapalı alana yöneldiğini ifade etti. Kapalı alanda üretimin yalnızca raf ve aydınlatma sistemi kurmaktan ibaret olmadığını belirten Demir, "Gelişigüzel bir yetiştirme yöntemiyle kapalı alanda verim almak mümkün değil. Filizlenme ve hasat dönemlerinde farklı sıcaklık ve nem değerlerini koruyoruz. Bunun yanında özel yetiştirme teknikleri uygulanması gerekiyor. Bu yıl hem kapalı alanda tarım yapılabileceğini hem de İç Anadolu’da tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilebileceğini göstermeye çalıştık" diye konuştu.

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        Türkiye’de safran üretiminin artırılması gerektiğini belirten Demir, gelecek yıl 15 bin olan safran soğanı sayısını en az 30 bine çıkarmayı, sonraki yıllarda ise üretim kapasitesini daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

        'İHRACAT KAPASİTEMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

        Safran üretimini Kayseri ve İç Anadolu genelinde yaygınlaştırmak istediğini dile getiren Demir, üreticilerin kamu kurumları ve tarımsal kuruluşlar tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, kalkınma ajansları ve ziraat odalarından destek beklediklerini belirten Demir, "Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimiyle ülkemiz ekonomisine ve milli tarımımıza önemli katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İlk hedefimiz, safranı Kayseri’de yaygınlaştırmaktı. Şimdi üretimi bölgemize taşımak ve ilerleyen dönemde ihracat kapasitemizi artırmak istiyoruz. İran ve Yunanistan gibi önemli üretici ülkelerin seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Safranın ardından farklı bitkilerin üretimine yönelmeyi planlayan Demir, salep, lavanta, kekik ve ada çayı yetiştiriciliği üzerinde de çalışacağını belirtti. Özellikle kapalı alanda salep üretimine yönelik araştırmalarının sürdüğünü kaydeden Demir, üretim modelini ilerleyen yıllarda daha geniş alanlara yaymayı amaçladığını sözlerine ekledi.

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