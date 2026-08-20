"Orta Anadolu'yu Keşfet Alternatif Mali Destek Programı" Kayseri'de tanıtıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen "2026 Yılı Orta Anadolu'yu Keşfet Alternatif Mali Destek Programı" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür Turizm ve Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, programın amacı, öncelikleri, destek kapsamı, başvuru şartları ve uygulama takvimi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve desteklerin uygulanmasına ilişkin teknik ayrıntılar paylaşıldı.

Programın Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın turizm değerlerini ortak rotalarda buluşturarak bölgenin ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor.

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Özgün, doğal, tarihi ve kültürel değerleri daha görünür kılmayı amaçlayan programla, bölgeye yönelik konaklamalı turların artırılması ve Orta Anadolu'nun bütüncül bir turizm koridoru olarak konumlandırılması hedefleniyor.

2024-2028 TR72 Bölge Planı ile Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde hazırlanan programın toplam bütçesi 25 milyon lira olarak belirlendi.

Program kapsamında uygun maliyetlerin azami yüzde 75'ine kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

Programla Kayseri, Sivas ve Yozgat'a düzenlenecek yeni tur sayısının artırılması, mevcut turların sürekliliğinin sağlanması, bölgede konaklama sürelerinin uzatılması ve turizm gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Desteklenecek turların, program rehberinde belirlenen zorunlu rota entegrasyonu şartlarını taşıması gerekiyor.

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Başvuruların, planlanan tur tarihinden en az 15 gün önce ORAN'ın kurumsal internet sitesindeki çevrimiçi form üzerinden yapılması gerekiyor.

Program için son başvuru tarihi 15 Aralık 2026, faaliyetlerin tamamlanması için son tarih ise 29 Aralık 2026 olarak belirlendi.