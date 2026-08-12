Talas Belediyesi personeline işaret dili eğitimi verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Selma Altuntaş, işitme engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verip, onların yanında olacaklarını ifade etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerine erişimlerini güçlendirmek amacıyla personele yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi.

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