Talas Belediyesi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sahada görev yapan personele yönelik düzenlenen 'Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi' ile muhtemel iş kazalarının önüne geçilmesi ve çalışanların güvenli çalışma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk bölümünde yüksekte çalışmanın riskleri, alınması gereken güvenlik önlemleri ve doğru ekipman kullanımı hakkında teorik bilgiler verildi. Belediye Meclis Salonu’ndaki programda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, çalışan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Sizin tırnağınıza zarar gelmesini arzu etmeyiz. Bu nedenle bu ve bundan sonraki eğitimlerde aldığınız bilgileri yaşantınızda devam ettirin. Eğitimi veren hocalarımıza ve katılan personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hatice Özdemir ise eğitimin önemine vurgu yaparak; "Burada sizlerle olmaktan oldukça heyecanlıyız. Özellikle böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak bizim için onur ve gurur kaynağı. Hepimizin amacı aynı. Kimse çalışırken bir iş kazası geçirmesin, sabah sağ salim geldiği işine akşam sağlam şekilde evine dönebilsin. İki bölümden oluşan bir program hazırladık. Birinci bölüm teorik, ikinci bölüm pratik. Her iki bölümde de testler hazırladık" ifadelerini kullandı. Eğitimin ikinci bölümü Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ramazan Kayabaşı tarafından personele güvenli çalışma ekipmanları tanıtıldı. Ekipmanların doğru kullanımı ve giyilmesi uygulamalı olarak gösterilirken, yüksekte güvenli çalışma yöntemleri de sahada anlatıldı.

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Talas Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırmayı, muhtemel iş kazalarının önüne geçmeyi ve çalışanlarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.