Talas Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim camiasını anlamlı bir buluşmada bir araya getirdi. Meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlerle mesleğe yeni adım atan öğretmenlerin buluştuğu programda, yılların birikimi ile geleceğin heyecanı aynı sofrada buluştu.

Özel bir işletmede düzenlenen programa Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Şinasi Korkmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Eğitim camiasından anlamlı buluşmaya teşekkür

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Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, öğretmenlerin gününü kutlayarak bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve işletme sahibine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Şinasi Korkmaz da emekliye ayrılan öğretmenlerin eğitim camiası için taşıdığı değere dikkat çekerek, "Her ne kadar emekli olan arkadaşlarımız olsa da onlar bizim ağabeyimiz, duayenlerimiz. Kapımız kendilerine her zaman açık" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise öğretmenliğin insan hayatındaki eşsiz yerine vurgu yaptı. Öğretmenin, insanlığın en saf ve en kıymetli varlığı olan çocuklara dokunduğunu belirten Esen, bu yönüyle öğretmenlik mesleğinin son derece değerli olduğunu ifade ederek tüm öğretmenlere sağlık ve afiyet dolu bir ömür diledi.

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Başkan Yalçın: "Öğretmenin emeklisi olmaz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşmasında kendi öğretmenlik yıllarından kesitler paylaşarak mesleğe başladığı günün 40. yıl dönümünde öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 1986 yılında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde öğretmenliğe başladığını, beş yıl burada ve ardından beş yıl da mezun olduğu Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesinde görev yaptığını anlatan Başkan Yalçın, 1994 yılında belediyecilik hayatına geçtiğini belirtti. Öğretmenlik mesleğinin kendisine kazandırdığı birikimin belediyecilik yaşamının her aşamasında yol gösterdiğini ifade eden Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

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"Belediyeciliğimin her aşamasında öğretmenlikte aldığım temelin bana verdiği donanımı hissettim. Sizlerden de bizleri yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Öğretmenin emeklisi olmaz. Öğretmen yürüdüğü yerde öğretmendir. Yürürken de ders verir. Her davranışı modeldir. O bakımdan bundan sonraki yaşamınızda nice güzel günlere sevdiklerinizle kavuşmanızı diliyorum. Duanızı bekliyor, Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum."

Kaymakam Memiş: "Her başarının arkasında bir öğretmen vardır"

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti. Öğretmenliğin büyük sorumluluk ve özveri gerektiren kıymetli bir meslek olduğunu dile getiren Memiş, başarılı insanların hayatında öğretmenlerin önemli bir payı bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

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"İlkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye kadar bizlere emek veren öğretmenlerimiz var. Eğer bugün bir başarımız varsa mutlaka bu başarının arkasında emek veren, özveriyle nesillerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizin katkısı vardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Emekli olan öğretmenlerimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum."

Emekli ve göreve yeni başlayan öğretmenlere plaket

Konuşmaların ardından Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından emekliye ayrılan öğretmenlerle meslek hayatına yeni başlayan öğretmenlere plaketleri takdim edildi.

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Duygu dolu anların yaşandığı program, öğretmenlerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.