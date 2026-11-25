Melikgazi Belediyesi ilçedeki tüm vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak projelerine devam ederken restorasyonunu tamamladığı Köşk Medrese’nin yanı başına sosyal tesis yapacak.

İlçe halkının sosyal yaşamına değer katacak bir projeyi daha hayata geçireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "700 yıla tanıklık etmiş Köşk Medrese’mizin restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle tamamlamıştık. Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mirasımıza özenle sahip çıkıyor, ecdadımızın eserlerini restore edip yeniden hayata kazandırıyoruz. Bir şehrin hafızasını yaşatmak ayrıca insanların sosyal hayatında yeri olan mekanlara da aynı özeni göstermek gerekir. Köşk Medresenin yanında yer alan proje tek katlı ve 480 metrekare alan üzerinde kafeterya ve sosyal tesis olarak yapılacak. Tarihi taş mimarisi ve modern mimarisi ile dikkat çeken bu sosyal mekân, ferah açık ve kapalı alanları ve nitelikli hizmet anlayışıyla hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak. Kafeterya konseptli modern sosyal tesisimizin proje çalışmaları tamamlandı, ihalesini de yakında yapacağız. İhalesinden sonra da yapım çalışmalarımız kısa süre içinde başlayacak. Burası vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği, nezih ve modern bir ortam sunacak. Burası sadece bir kafe değil, aynı zamanda dostlukların pekiştiği, güzel hatıraların biriktirildiği yaşayan bir buluşma noktası olacak. Burası bölgenin çehresine yeni bir soluk kazandıracak. Melikgazi’de sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel sosyal mekânımız bulunduğu yerin tarihine ve taşıdığı değere yakışan yeni bir kimlikle yakında hemşehrilerimiz ile buluşacak" dedi.