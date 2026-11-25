Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Adliyesi çevresinde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tamamlanan otopark genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Adliyesi çevresinde yürütülen otopark genişletme çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaya dair bilgi aldı. Büyükkılıç, incelemeleri esnasında Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Türkmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ile müdürler eşlik etti.

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Çalışma alanını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kent genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede, "Dayanışma içerisinde, çevreyle ilgili bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde hizmet almaları için önemli, şehrimiz için önemli. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Şuanda da buradaki otoparklarla ilgili gerekli düzenlemeler, asfalt çalışmaları, iyileştirmeler yapıldı. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da çalışmadan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım ve otopark altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç’tan Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz’a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, otopark çalışması incelemesinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri, iş birliği ve istişare anlayışıyla sürdürerek şehrin her alanda gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Büyükkılıç, Korkmaz’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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Başsavcı Korkmaz ise nazik ziyaretleri ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.