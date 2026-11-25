Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesai bitiminin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona yaklaşılan çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Tamamlanan bölümleri değerlendiren Başkan Büyükkılıç, meydan esnafı ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin önemli simgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarını akşam saatlerinde yerinde inceledi. Mesai çıkışında gerçekleştirdiği incelemede çalışmaların son durumunu değerlendiren Başkan Büyükkılıç, tamamlanan bölümlerdeki çevre düzenlemelerini de gözlemledi.

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Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Büyükkılıç, meydan çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Kayseri için gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Mesai çıkışında Cumhuriyet Meydanı'mızdaki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Tamamlanan bölümlerin güzel bir görünüme kavuştuğunu görmek bizleri mutlu etti. Hem çalışmalarımızı takip ettik hem de esnaf kardeşlerimizle selamlaştık. Her şey daha güzel bir Kayseri için" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç eşlik etti.

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Cumhuriyet Meydanı'nda kapsamlı yenileme

Cumhuriyet Meydanı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenilenirken, meydanın kullanım konforunu ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de gerçekleştiriliyor. Yeraltı Çarşısı'na erişimi kolaylaştıracak asansör ve engelsiz ulaşım uygulamalarıyla meydanın tüm vatandaşlar tarafından daha rahat kullanılabilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı'nın tarihi kimliği korunarak kent estetiğine, yaya konforuna ve erişilebilirliğe katkı sağlayacak bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.