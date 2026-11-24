Öte yandan, Erarslan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Eskişehir’den eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS532 tipi helikopter Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) şehadet haberi Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Askeri yetkilerin tarafından verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

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