Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, sürücüleri durdurarak alkol kontrolü yaptı. Ayrıca sürücü belgeleri, araç evrakları ve trafik kurallarına uygunluk konusunda kontroller gerçekleştirildi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

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