Tomarza ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Final karşılaşmasını Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Jandarma Komutanı Öner Acem, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç ve İlçe Müftüsü Sami Özgün tribünden takip ederek takımlara destek verdi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasında takımlar, centilmence mücadele sergiledi. İlçe sakinlerinin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, turnuvanın kurumlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkısı ön plana çıktı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından sona eren turnuvanın, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine, birlik ve beraberlik ortamının güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.