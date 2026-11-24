Proje ile dijital iletişimin günlük yaşamda giderek yaygınlaştığı bir dönemde el yazısıyla mektup yazmanın öneminin vurgulanması ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini daha içten ifade etmeleri hedeflendi.

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