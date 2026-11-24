Öğrenci olarak oturduğu sıralara yıllar sonra Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak dönen Ömer Gülsoy; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çocukluğunun geçtiği Sümer Osman Göksu İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Geçmişin hatıraları ile geleceğin umutlarını bir araya getiren ziyaret, duygu dolu anlara sahne oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ilkokul eğitimini aldığı Sümer Osman Göksu İlkokulunu ziyaret etti. Yıllar sonra öğrencilik sıralarına ve çocukluk hatıralarına yeniden dönen Başkan Gülsoy, okulda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Samimi buluşmada kendi eğitim hayatından, çocukluk yıllarından ve iş hayatındaki deneyimlerinden kesitler paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Gülsoy; öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmeleri, kendilerine güvenmeleri, çok çalışmaları ve öğrenmeye olan meraklarını hiçbir zaman kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilerle sohbetinde kendi hayat yolculuğundan örnekler veren Başkan Gülsoy, eğitim hayatının insanın geleceğini şekillendiren en önemli dönemlerden biri olduğunu ifade etti. Öğrencilerin hedefleri, hayalleri ve geleceklerine dair düşüncelerini dinleyen Gülsoy; çocukların kendilerine inanmalarının, azimle çalışmalarının ve iyi insan olmayı her şeyin üzerinde tutmalarının önemine dikkat çekti. Başkan Gülsoy, öğrencilere özel olarak hazırladığı mektupları takdim ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Gülsoy, ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan, onların geleceğine yön veren en kıymetli rehberler olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Okulda bir araya geldiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Gülsoy, emekleri, sabırları ve fedakârlıkları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti. Öğretmenlere hitaben özel olarak kaleme aldığı mektubu paylaşan Başkan Gülsoy, bu anlamlı günün hatırası olarak öğretmenlere gül ve hediyeler takdim etti.

Kendi mezun olduğu okulda yıllar sonra yeniden öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam ve mutluluk taşıdığını ifade eden Gülsoy, ziyaretin çocukluk hatıralarını yeniden canlandırdığını ve kendisi için unutulmaz bir buluşma olduğunu dile getirdi.