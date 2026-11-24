Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Esen, burada yaptığı açıklamada, 23 bini aşkın öğretmenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyük heyecanla kutladıklarını söyledi.

Öğretmenliğin toplumu inşa eden bir meslek olduğunu ifade eden Esen, hafta boyunca öğretmenin değeri ve kıymetini vurgulayacak etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Program, Milli Eğitim Akademisi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

REKLAM

- Sivas

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı kapsamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra "Tarihe Yön Veren Öğretmenler" başlığı altında Akşemseddin, Refet Angın, Hasan Ali Yücel, Nurettin Topçu ve Mahir İz’in canlandırmaları gerçekleştirildi.

Programda konuşan Şimşek, milletin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesiller yetiştiren, fedakarlıklarıyla insan hayatında derin izler bırakan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

REKLAM

TED Sivas Koleji tarafından hazırlanan "Yapay Zeka ve Öğretmen” temalı video gösterimi ve Sivas Fen Lisesi tarafından hazırlanan “Hiç Sönmeyecek Işık” adlı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Törende meslek hayatlarını tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenler için Hizmet Şeref Belgesi takdim töreni de düzenlendi.

- Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajı okundu.

REKLAM

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin, insanları, toplumu, geleceği ve rüyaları şekillendirdiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney ile emekli ve aday öğretmenlerin de konuşma yaptığı programda, Vali Sarıibrahim tarafından emekli öğretmenlere plaket ve Hizmet Şeref Belgesi, "öğretmen" konulu anı, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeler takdim edildi.

"Bir ışık bin yarın" adlı tiyatro gösterisinin ardından sona eren törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

REKLAM

- Niğde

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, milletlerin ve medeniyetlerin mimarının hiç şüphesiz öğretmenler olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hayatta birçok şeyin unutulduğunu ama öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmadığını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise öğrencileri erdemli, değerlerine bağlı, merhametli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek için aynı ülkü etrafında öğretmenlerle omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

REKLAM

Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu programda, aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

- Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, konuşmasında, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de öğretmenlerin gününü kutlayarak, şehit öğretmenler başta olmak üzere vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi.

REKLAM

Programda, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin merasimi, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdimi ve öğretmenler korosunun müzik dinletisi düzenlendi.

- Yozgat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda devam eden programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Emekli olan öğretmenlere ise plaket ve hediye takdim edildi.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.