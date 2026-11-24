Melikgazi Belediyesi; Kazım Karabekir Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik büyük bir alanda 30 blok, 1.320 daireyi kapsayan 3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk adımı attı.

Mahallede çalışmaları başlayan alanı inceleyerek, Türkiye'deki bir ilçe belediyesinin yaptığı en büyük kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini hayata geçireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak şehrimizi ve ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de en çok kentsel dönüşüm yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Kazım Karabekir Mahallemiz'deyiz. Eski Mahrumlar Mahallesi olan, Kazım Karabekir'de yeni bir mahalle ortaya çıktı. Kazım Karabekir şu anda çok değişmiş durumda. 1. ve 2. etap bitti. Şimdi 3 etap çalışmasına başlıyoruz. İlk iki etap çok büyük bir başarıyla tamamlandı. 2. etabın yakında kuralarını çekeceğiz. İnşallah önümüzdeki yaza büyük bir oranda oraya taşınmalar başlamış olacak. Bugün ilk yıkım için buradayız. Burada 30 blok, bin 320 daire yer alacak. 130 bin metrekareden oluşan ve şu ana kadar yüzde 64 imzalarını tamamladığımız bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bütçesi devasa bir bütçe. Bundan sonra inşallah hızla eski yapıların kalkmasıyla birlikte yeni bir yaşam alanının hazırlığına başlamış olacağız. İlkbahar aylarında buranın ihalelerini yapacağız inşallah. Müteahhit kardeşlerimiz burayı kat karşılığı ihaleyle alıp yapacaklar. Biz de peyzajı ile birlikte büyük bir dönüşümü başlatmış olacağız. Yakında burasının temel atma törenini de hep birlikte yapmış olacağız. Kentsel dönüşüm konusunda büyük emekle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü burada minimum bin 250 hissedarla imza atmamız gerekiyor. Ölenler, yurt dışında olanlar, isimsiz olanlar, mahkemelik olanlar var. Yani buranın anlaşmalarını yapmak oldukça meşakkatliydi. Gerçekten bir dantel gibi tek tek arkadaşlarımız bu sorunları çözüp işleyerek en son bu hale getirdiler. Çok şükür bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm aslında asli görevimiz değil ama biz okul, aile sağlık merkezi, cami, Kur'an kursu, sosyal tesis yapıyor gibi kentsel dönüşüm de yapıyoruz. Vatandaşımızı mutlu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.