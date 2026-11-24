Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Toplantıda ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Kayseri’nin dört bir yanında vatandaşa hizmet ulaştıran İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın yıl boyunca imza attığı yatırım ve hizmetlere 2026 Faaliyetleri sunumu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü personeliyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda buluştu. Gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç eşlik etti. Personelle bir araya gelinen programda, belediye çalışanlarıyla buluşma ve istişare ortamı oluşturuldu. Samimi bir ortamda personele hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Yapmış olduğunuz çalışmalar ile hem nitelikli ve zamanında insanların ihtiyaçlarına cevap vererek gönüllerde yer etmeye devam ediyorsunuz. Belediyecilikte zamanında hizmet verirseniz bir anlam taşır. Zamanında veremediğiniz hizmetin hiçbir anlamı olmayabilir. O anlayış içerisinde ekip olarak, kamu hakkını gözeterek, işi önemseyerek ve bir okul anlayışı içerisinde birbirinizi yetiştirerek çalışıyorsunuz" dedi. Büyükkılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekibinin başarılı çalışmalar ortaya koyduğuna dikkat çekerek, bu durumdan da memnuniyet duyduklarını kaydetti. Başkan Büyükılıç, "Hem kendinizi yetiştireceksiniz, birbirinize de faydalı olacaksınız. Adeta bir eğitici, öğretici, usta niteliğinde olaya yaklaşacaksınız. Ben sizin bu birimi aynı zamanda bir okul gibi görüyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Birbirinize destek olun, birbirinizin hatırını sorun, birbirinize dua edin" dedi. Büyükkılıç, personele tavsiyelerde bulunarak, "Aile kurumu çok önemli. İşinizi önemsediğiniz kadar ailenizi de önemseyin. Yavrularınızla ilgilenin. Sevgiye hepimizin ihtiyacı var. Muhabbete hepimizin ihtiyacı var. Dost canlısı olun. En önemlisi de hep söyleriz, tebessüm sadakadır. Birbirinizden yüz ifadenizi asarak değil, tebessüm ederek konuşun, tebessüm ederek selamlaşın. Ortada bir sevgi halkası oluşur" diye konuştu. Şehre hizmet yönünde kararlılık ve gayret vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bir ekip anlayışı içinde, hep beraber koşmaya devam edeceğiz" dedi.

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İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ise konuşmasında Kayseri’ye hizmeti gönül meselesi ve ibadet olarak gören, şehrin gelişimi için tecrübesi, vizyonu ve gayretiyle örnek olan başkanına hitap ederek, kendilerine duyduğu güven ve verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Kılıç, ekibin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bu desteği her zaman hissettiklerini ifade ederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Başkanım, siz bize güvendiniz, inandınız ve bu yola çıkarken arkamızda durdunuz. Bizlere verdiğiniz bu güveni hiçbir zaman unutmadık. Ekibimizin kurulmasından bugüne kadar geçen süreçte desteğinizi her zaman yanımızda hissettik. Attığımız her adımda, karşılaştığımız her zorlukta arkamızda sizin desteğinizin olduğunu bilmek bizlere güç ve motivasyon verdi. Elbette bu süreçte olumlu ve olumsuz zamanlar yaşadık. Ancak hiçbir zaman inancımızı ve çalışma azmimizi kaybetmedik. Çünkü bize inanan, güvenen ve her zaman destek olan bir irade vardı. Bizler için en kıymetli şeylerden biri, ortaya koyduğumuz emeğin görülmesi ve bize duyulan güvenin devam etmesidir. Siz de bu süreçte bunu fazlasıyla hissettirdiniz. Şahsım ve tüm ekip arkadaşlarım adına; bize inandığınız, güvendiğiniz, önümüzü açtığınız ve her zaman yanımızda olduğunuz için size yürekten teşekkür ediyorum."

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Toplantıda, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Kayseri’nin dört bir yanında vatandaşa hizmet ulaştıran daire başkanlığının yıl boyunca imza attığı yatırım ve hizmetlere dair detaylı bir sunum yaptı. Toplantının sonunda İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaşlı ve tecrübeli, en genç ve ayın elamanı olarak seçilen personellere hediye paketi takdiminde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, personelleri tebrik ederek, hediyelerini takdim etti. Toplantı günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.