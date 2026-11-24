Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun mesai yaşanıyor. Öğretmenlerine çiçek ve bitki hediye etmek isteyen vatandaşlar çiçekçilere yönelirken, esnaf da siparişleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Kayseri'de yaklaşık 350 çiçekçinin bulunduğunu belirten, 20 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Bener, Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Satışların devam ettiğini ifade eden Bener, evlere, iş yerlerine ve vatandaşların belirttiği adreslere teslimat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Öğretmenler Günü'nün Sevgililer Günü ve Anneler Günü'ne kıyasla çiçekçiler açısından daha sakin geçtiğini belirten Bener, buna rağmen işlerin hareketli olduğunu dile getirdi. Bener; "Öğretmenler Günü'nde tüm ürünlerimizi hazırladık. Satışlarımızı yapıyoruz. Kayseri'de 350'ye yakın çiçekçi var, herkes hazırlığını yaptı. Evlere, iş yerlerine, adreslere teslimatı gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler Günü; Sevgililer ve Anneler Günü'ne oranla en sakin geçen gün ama yine de işlerimiz hareketli. Öğretmenler Günü'nde saksı bitkisi çok tercih ediliyor. Kesme bitkilerden buket yapıyoruz" dedi.

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Çiçekçiler, gün boyunca öğretmenlerine hediye göndermek isteyen vatandaşların siparişlerini hazırlayarak teslimatlarını sürdürüyor.