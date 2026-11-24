Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde doğdukları, okudukları ve evlendikleri köyde öğretmenlik yapan çift, çocukların geleceğini şekillendirmek için mesleklerini özenle yapıyor.

Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde dünyaya gelen 36 yaşındaki Üzeyir Tokalı ve 33 yaşındaki Nihal Tokalı çifti, beraber büyüdükleri, ilkokula gittikleri ve evlendikleri köylerine sınıf öğretmeni olarak atandı. 6 yıl önce Ulupınar İlkokulu'nda göreve başlayan çift çocukluklarının geçtiği köyde hayatlarını sürdürürken, mezun oldukları okulda da öğrencilerin eğitimine katkı veriyor.

Hikayesini anlatan Üzeyir Tokalı, "Doğma büyüme bu köylü olduğumuz için bu okuldan mezun olduk. Buralarda büyüdük ve bu sıralarda oturduk. Daha sonra buraya öğretmen olarak atandık. Eşimle beraber öğretmen olarak burada görev yapıyorum. Eşimle beraber aynı ortamda görev yaptığımız için çok mutluyum. Öğrencilerimiz de çok şanslı. Bizim için çok değerli ve kıymetliler. Aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle bir yerde bozulmamış çocukları eğitmek bizim için çok güzel bir duygu. Daha iyi yerlere gelmelerini sağlayacağız. Devletimizin bu çocuklara ihtiyacı var. Bu çocukların vatanını, memleketini, ülkesini seven çocuklar. Çocuklar bu ortamı çok seviyorlar. Biz de çocuklarda bu ışığı gördüğümüz için daha fazla ilgi gösteriyoruz. Çocuklarımız okusun, iyi yerlere gelsin ve ülkelerine sahip çıksınlar istiyoruz. Tüm öğretmenlerimiz de çocuklarımıza değer versinler. Ellerinden gelen en iyi şekilde eğitimlerini versinler" ifadelerini kullandı.

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"Öğretmen olmaya bu okulda karar verdim"

Öğretmen Nihal Tokalı ise, "Öğrencilerimizle bütün süreci beraber geçiriyoruz. Okul dışında da görüşüyoruz. Onların okul dışındaki tavır ve davranışlarını gözlemliyoruz. Onları da dikkate alarak derslerimizde gerekli önlemleri alıyorum. Bu bize avantaj sağlıyor. Bu okulumuzda sınıfta öğretmen olmaya karar vermiştim. Hedeflerime ulaştım. Bir öğretmen olarak çok mutluyum. İnşallah çocuklarımız da ileri de vatanımıza, memleketimize faydalı insanlar olurlar.