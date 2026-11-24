Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasını ziyaret ederek İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ile bir araya geldi. Ziyaret öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan hizmet binasının bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki kurumlar arası iş birliği ve dayanışmayı güçlendiren ziyaretleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk’ü makamında ziyaret etti. İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyaret öncesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerçekleştirilen binanın bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, fidanları toprakla buluşturarak, yeşil alanların artırılması ve çevre duyarlılığının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, ziyaret kapsamında hizmet binasındaki birimleri de ziyaret ederek görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden ve personele kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasında kurum çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Ziyarette İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ile bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, misafirperverliğinden dolayı Öztürk’e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. İl Müdürü Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a ve şahsında Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

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Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Türkmen ve Ufuk Sekmen ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı da hazır bulundu.