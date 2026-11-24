Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne kazandırılan atletizm pistinde çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, doğayla uyumlu yeşil dokusu, modern görünümü ve sporcuların antrenman ihtiyaçlarına cevap verecek altyapısıyla dikkati çeken atletizm pisti, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hizmet yelpazesine önemli bir katkı sunacak.

Yeni tesisle atletizm branşındaki sporcular da yüksek irtifa kampı ve hazırlık çalışmalarını Erciyes'te gerçekleştirebilecek.

FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisleri, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezini bünyesinde barındıran Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, atletizm pistinin de tamamlanmasıyla farklı spor branşlarına yönelik daha kapsamlı bir hizmet altyapısına kavuştu.

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Merkez, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, yüzme ve farklı spor branşlarında kamp organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.