ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de 7 çocuk ve 20 torun sahibi Fatma Karaca, 74 yaşında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açtığı kursta okuma yazma öğrendi.

İlerleyen yaşına rağmen çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kursa katılan Karaca, AA muhabirine, okuma yazma kursuna gelmeden önce yazıları yalnızca birer şekil gibi gördüğünü söyledi.

Karaca, çocukluk yıllarında köyünde okul bulunmasına rağmen annesinin vefat etmesinin ardından 6 yaşındayken kardeşleriyle öksüz kaldığını, onlara bakmak ve babasına destek olmak için okula gönderilmediğini dile getirdi.

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O dönemde okul bahçesinde gördüğü çocuklara çok heveslendiğini, onlar koşuşurken ağladığını anlatan Karaca, "Hepsi içimde kaldı, çok üzülüyordum. Keşke ben de okusaydım da bunlar gibi bir şeyler görseydim. Bir kağıdı elime aldığım zaman yazıları resim gibi görüyordum." dedi.

- Fırın camındaki ilan sevinci

Karaca, ekmek almak için fırına gittiği sırada camdaki ilanı okuyunca büyük sevinç yaşadığını, yıllar sonra da olsa gittiği kursta okuma yazma hayalini gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Çok mutlu oldum, sevinerek eve geldim, çocuk gibi sevindim." diye konuştu.

Çevresindekilerin kendisine "Bu yaştan sonra ne gerek var" şeklinde tepki verdiğini anlatan Karaca, evde vakit geçirmek yerine yeni bir şeyler öğrenmenin kendisine iyi geldiğini vurguladı.

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Karaca, çocuklarının bile bu yaştan sonra kursa katılmasına ve okuma öğrenmesine şaşırdığını belirterek, "Çocuklarım, 'Bu yaşa kadar okumamışsın da bu yaştan sonra ne yapacaksın?' dediler. 'Oğlum heves ediyorum işte. Ben orada daha mutlu oluyorum. Evde oturmaktansa bir kelime öğrenmek daha güzel.' dedim. Bunun için buraya geliyorum." ifadelerini kullandı.

Okuma yazmanın günlük hayatına da olumlu yansıdığını kaydeden Karaca, "Televizyonda filmler açılıyor. Yeni bölüm diye okuyabiliyorum. Onları okuyamazdım. Bugün onlara bakıyorum, mutlu oluyorum." dedi.

Kendi adını ve çocuklarının isimlerini bakmadan yazabildiğini belirten Karaca, okuma yazma kurslarının yaygınlaştırılmasını ve devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.