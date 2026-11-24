Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne kazandırılan atletizm pistinde tüm çalışmalar tamamlandı. Zemin düzenlemesi ve pist çizgileri bitirilen tesis, modern görünümü ve yemyeşil dokusuyla sporcuları ağırlamaya hazır hale geldi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan atletizm pisti, zemin uygulamaları tamamlanan, atletizm pistine ait çizgileri çekilen ve son düzenlemeleri yapılarak, tüm detaylarıyla hazır hale getirildi. Doğayla uyumlu yeşil dokusu, modern görünümü ve sporcuların antrenman ihtiyaçlarına cevap verecek altyapısıyla dikkat çeken atletizm pisti, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hizmet yelpazesine önemli bir katkı sunacak. Yeni tesisle birlikte atletizm branşındaki sporcuların da yüksek irtifa kampı ve hazırlık çalışmalarını Erciyes'te gerçekleştirebilmesine imkân sağlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'i yalnızca kış turizmiyle anılan bir destinasyon olmaktan çıkararak dört mevsim yaşayan bir spor ve turizm merkezine dönüştürme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırım, kentin spor altyapısına kazandırılan önemli projeler arasında yerini aldı. FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezini bünyesinde barındıran Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, atletizm pistinin de tamamlanmasıyla farklı spor branşlarına yönelik daha kapsamlı bir hizmet altyapısına kavuştu. Bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda profesyonel takımın yanı sıra milli takımları da ağırlayan merkez; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, yüzme ve farklı spor branşlarında kamp organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Atletizm pistinin de hizmete hazır hale gelmesiyle merkezin ulusal ve uluslararası spor camiası açısından cazibesi daha da artacak. Ulaşım kolaylığı, yüksek irtifa avantajı, konaklama imkânları ve güçlü spor tesisleriyle öne çıkan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor turizmini geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

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Atletizm pistinin tamamlanması, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da önemli bir parçasını oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'in sahip olduğu doğal avantajları nitelikli tesis yatırımlarıyla buluşturarak kenti dört mevsim sporun uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyor.