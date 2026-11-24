Törene, kentteki farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Öğretmenliğin toplumu inşa eden bir meslek olduğunu ifade eden Esen, hafta boyunca öğretmenin değeri ve kıymetini vurgulayacak etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Esen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 bini aşkın öğretmenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyük heyecanla kutladıklarını söyledi.

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