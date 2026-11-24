Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından Atatürk Heykeli'ne çelenk sunuldu. Törene; Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.