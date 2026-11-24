Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada; "Talas’ta 20272028 eğitimöğretim döneminde tamamen tekli eğitime geçmiş olacağız" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlçede gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmalarından eğitime kadar birçok konuda açıklama yapan Yalçın, Talas’ta 20272028 eğitimöğretim döneminde tamamen tekli eğitime geçileceğinin müjdesini verdi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Yalçın; "8 yıl önce göreve başladığımda ‘ben öğretmenim, benim ilçemde inşallah tekli eğitime geçilecek’ diye bir iddiada bulundum. Bunun için de çok gayret sarf ettik. Çok yakın zamanda milli eğitim müdürümüz ile de görüştük. Talas’ta 20272028 eğitimöğretim döneminde tamamen tekli eğitime geçmiş olacağız. Devletimiz bizim Allah devletimize zeval vermesin. Ancak hakikaten okulu belediye yapıyor. Sağlık ocağını belediye yapıyor. Hastaneyi belediye yapıyor. Kampüste bir şey eksik olsa belediye ona koşuyor. Belediyeler olarak biz öne düştük. Her işi biz yapıyoruz. Milli eğitim müdürlüğü okul yapmıyor ancak okul müdürünün maaşından hizmetlinin maaşına kadar elektrik faturasından doğalgaz faturasına kadar her şeyi devletimiz karşılıyor. Bir okulun 1 günlük maliyeti 5 milyon TL’ymiş. Türkiye’de o kadar okul var. Türkiye’nin her yerine yetişen bir devletimiz var" dedi.

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"Talas’ta 77 ayrı yapı adasında kentsel dönüşüm var"

Talas’ta 77 ayrı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Yalçın; "Talas’ın şu anda 77 noktasında kentsel dönüşüm var. 77 ayrı adada kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Başlanacak olan projeler var ama onlar bu 77 adanın içerisinde değil. Şu ana kadar Talas’ta 2 bin 790 riskli konut yıkıldı. Bu kadar konutu yıkıyorsunuz ve yerine 4 bin konut yapıyorsunuz. Bu önemli bir iş. Bunun bir kısmını belediye olarak biz yapıyoruz önemli bir kısmını da müteahhitlerin yapması için önünü açıyoruz. Az da olsa kentsel dönüşüme ihtiyacı olmuş olan ve bu konuda tereddüt eden vatandaşlarımıza ben şaşırıyorum. Böyle bir güzelliği ıskalamamak lazım. Devletimiz, bina yapılana kadar kira yardımı yapıyor. Yapılırken bütün harçlardan vatandaşlarımız muaf tutuluyor. Bir de daireler metrekarelere eşit veriliyor. Bizim için kentsel dönüşümün en güzel tarafı anahtarı verdiğimizdeki vatandaşımızın gözündeki mutluluk" ifadelerini kullandı.

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"Talas’ta kentsel dönüşüm yapılacak yer miktarı 4’de 1"

Talas’ta kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölümün yüzde 75’inin tamamlandığını ifade eden Yalçın; "Talas’ta yarıdan fazla kentsel dönüşüme ihtiyacı olan binalar var. Ancak Talas için genel konuşursak, kentsel dönüşümün 4’te 3’ü bitti, 4’te 1 kentsel dönüşüm yapılacak bina kaldı. Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalle bunlar dokunulmazlığı olan yerler. Buranında koruma amaçlı imar planını yeni netleştirdik. Önceden vardı. Ancak biraz küçüktü. Girmesi gerekenler vardı ancak girememişti. Bunlar hem Büyükşehir Belediye hem de Talas Belediye Meclisi’nden geçti. Ayrıca bakanlıktan da onaylandı. Şimdi artık yenilemelere daha hızlı gireceğiz" diye konuştu. Belediye olarak herhangi bir maddi sıkıntılarının olmadığını söyleyen Yalçın, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin bitüm fiyatlarını etkilediğini dile getirdi. Yalçın, Talas Belediyesi olarak bir numaralı sorunlarının yol tadilatı olduğunu aktardı.

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"Borçsuz belediye olmaz"

Belediye olarak almış oldukları kredilerin olduğunu ancak o kredileri çevirecek durumda olduklarını ifade eden Yalçın, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Borçsuz belediye olmaz. Borcumuz yok diye belediye çalışmayan belediyedir. Belediye başkanı ‘borcum yok’ diyorsa ‘borcumu karşılayacak malım var’ diyordur. Bir tüccar gibi düşünün. Tüccarın borcu da var ama malı da var. Eğer raftaki ürünü borcu ödüyorsa bu borcu yok anlamına gelir. Biz de Talas Belediyesi olarak bu şekildeyiz."