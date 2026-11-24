Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, "18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası" kapsamında akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından kurulan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına yönelik broşürler dağıtıldı.

Broşürlerde, antimikrobiyal direnç konusuna, bilinçsiz antibiyotik kullanımına dikkat çekildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Elmas Bereketli, hekimler ve sağlık çalışanlarına "Antimikrobiyal Direnç Farkındalığı" başlıklı bir sunum yaparak güncel yaklaşımları aktardı.

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Programda konuşan ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, hastane genelinde el hijyeni uyum oranlarının sıklıkla takip edilmesinin ve denetim mekanizmalarının tavizsiz bir şekilde çalışmasının önemine dikkati çekti.

Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar da antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımının günümüzde tüm dünyayı tehdit eden en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bakteriyel antimikrobiyal direncin dünya genelinde her yıl 4,7 milyondan fazla ölümle ilişkilendirildiğini kaydeden Ünüvar, "Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar antimikrobiyal dirence bağlı toplam 39 milyona yakın ölüm gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Bu veriler, antimikrobiyal direncin yalnızca geleceğin değil, bugünün de önemli bir küresel sağlık sorunu olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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Programa, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Başhemşire Nurgül Nayir, başhemşire yardımcıları, hekimler, sorumlu hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.