TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Talas Marifet Mektebi öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Eğitimin güçlü bir toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Akar gençlere; "Umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik yok. Şu olmaz, bu olmaz demeyin. Çalışın, yaparsınız. Atalarınız yapmış, siz de yaparsınız" diye seslendi.

Talas Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarından biri olan Talas Marifet Mektebi, yeni eğitim döneminde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kayseri Valiliği himayesinde Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Marifet Mektebi'nde, gençlerin fikrî, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak programlar kapsamında TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar öğrencilerle buluştu. Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında Marifet Mektebi Koordinatörü Fatih Duman, mektebin kuruluş amacı, eğitim anlayışı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençlerle buluşmasına vesile olduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden Hulusi Akar, konuşmasında eğitimin bireysel gelişimin yanı sıra millî birlik ve beraberliğin sağlanmasındaki önemine dikkat çekti. Dünyadan Türkiye'ye, siyasetten ekonomiye, savunmadan güvenliğe kadar pek çok konunun birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Akar; "Hepsinden önemli konu eğitim. Eğitim şart, şakadan değil" dedi. Güçlü bir toplumun temelinin iyi yetişmiş nesiller olduğuna işaret eden Akar, gençlerin millî, manevi ve insani değerlerle donanmasının önemini vurgulayarak şöyle konuştu;

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"Terör biter, ekonomi düzelir, bütün mesele nesil. Gençlerimizin millî ve manevi değerlere sahip, insani değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi ve bu yetişmeyle millet olmamız gerekiyor. Millî birlik ve beraberliğimizi sağlamamız lazım. Millet olmadan, millî birlik ve beraberliği sağlamadan bize güven yok."

Eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirten Akar, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin aile ve toplum açısından taşıdığı öneme değindi. Akar; "En önemli güvenlik sosyal güvenlik; gençlerin güvenliği. Eğer biz gençlerimizi ikna etmek için peşinden koşarsak, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için koşarsak, yanlışlarını düzeltmek için koşarsak buna ömrümüz yetmez. O yüzden bu işi baştan, eğitim seviyesinde ele almamız gerekiyor. Bizim sağlıklı bir toplum olabilmemiz için mutlaka eğitim konusunu halletmemiz, bunun üzerinde olabildiğince durmamız lazım" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda gençlere özgüven, azim ve kararlılık çağrısında bulunan Hulusi Akar, geçmişten güç alarak geleceğe umutla bakmalarını istedi. Gençlerin kendilerini hiçbir zaman küçük görmemesi gerektiğini vurgulayan Akar; "Sevgili gençler, ezik olmayın. Büyük bir milletin evlatlarısınız. Umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik yok. Zihinlerinizden prangaları kırın. Şu olmaz, bu olmaz demeyin. Çalışın, yaparsınız. Atalarınız yapmış, siz de yaparsınız" diye konuştu.

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Programın devamında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akar, gençlerle karşılıklı sohbet ederek tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği buluşma, Hulusi Akar'a çiçek takdim edilmesi ve günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.