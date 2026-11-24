Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret ederek İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerçekleştirilen binanın bahçesinde fidan dikildi.

Büyükkılıç, ziyaret kapsamında hizmet binasındaki birimleri gezerek görev yapan personelle bir araya geldi.

Çalışanlarla sohbet eden ve personele kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasında kurum çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

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İl Müdürü Öztürk ile bir süre görüşen Büyükkılıç, misafirperverliğinden dolayı Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.