Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapımı gerçekleştirilen yeni ticaret merkezi tamamlandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin projelerinden olan yeni ticaret merkezinde yer alan farklı​​​​​​​ metrekarelerdeki iş yerleri için kiralama başvuruları alınmaya başlandı.

Kayseri OSB 24. Cadde üzerindeki yeni ticaret merkezinin 14 bin 200 metrekare kapalı alanı ve 1100 araçlık otoparkı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, yaptıkları istişare toplantılarında Fevzi Mercan Cami civarındaki sanayicilerin ihtiyaçlarını bölgede bulunan ve nispeten uzak olan diğer iş merkezlerinden temin ettiklerini kendilerine aktardıklarını belirterek, yaptıkları değerlendirmelerin ardından Kayseri OSB'nin mülkü olan ve ticaret parseli olan alana iş merkezi yaptıklarını ifade etti.

REKLAM

Yeni ticaret merkezinin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olmasını dileyen Yalçın, yeni iş merkezindeki alanların belirledikleri kriterler göz önünde bulundurularak kiraya verileceğini, kiralamak isteyenlerin Kayseri OSB'den temin edecekleri matbu şartnameyi doldurarak teslim edebileceklerini kaydetti.