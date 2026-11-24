Kocasinan Belediyesi; ilçe genelindeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ibadethanelerin fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği şadırvan çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini modern mimariyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, 10 yılda ilçeye 28 adet tek tip kemerli şadırvan kazandırdı. Çalışmalarla şehrin tarihi ve kültürel kimliğini yaşatmayı hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Şehrimizin kimliğine uygun, geçmişimizin izlerini taşıyan, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve estetik şadırvanlar yapıyoruz" dedi.

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Kocasinan Belediyesinin rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin yaşam kalitesini artıracak yatırımlara da önem verdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemesinden kültür ve sanata, eğitimden spora, pazar yerlerinden temizlik hizmetlerine kadar her alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti. İlçe genelinde fiziki mekanların estetik ve kullanışlı olmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cami ve ibadethanelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek; "İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tip, modern şadırvanlar yapıyoruz. Selçuklu döneminde ecdadımız, mimari eserlerini İslami motiflerle süsleyerek gönülden gelen bir anlayışla inşa etmiştir. Kocasinan Belediyesi olarak ecdadımızın bu mimari mirasını örnek alıyor, geçmişimizin izlerini geleceğe taşıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda çevre düzenlemeleriyle birlikte bölgenin ihtiyaçlarına uygun fiziki mekanlar oluşturuyoruz. Özellikle Selçuklu mimarisinin kemerli hatlarından esinlenerek modern şadırvanlar inşa ediyoruz. Kocasinan bölgemizde 10 yıl önce başlattığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız şadırvanlarla hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de şehrimizin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağlıyoruz. Amacımız, geçmişimizin değerlerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan ve modern mimari çizgilerle tasarlanan kemerli şadırvanlar, ortalama 100 metrekarelik kullanım alanına sahip. Vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek inşa edilen şadırvanlarda kadın ve erkek lavaboları, engelli vatandaşlar için özel bölüm, 16 adet abdest alma yeri ve son teknolojiyle donatılmış 100 litre kapasiteli sıcak su sistemi bulunuyor. Kocasinan Belediyesi tarafından bugüne kadar Turgutreis, Yakut, Fevziçakmak, Yenidoğan, Mevlana, Mithatpaşa, Sümer, Beyazşehir, Yıldızevler, Şeker, Barbaros, Erkilet, Erkilet Ertuğrulgazi, MOBİLYAKENT, Cırgalan, Erkilet Camikebir, Yavuzselim, Gevhernesibe, Sancaktepe, Yazır, Saraybosna, Erkilet Osmangazi, Erkilet Ertuğrulgazi Kayserispor Parkı, Mithatpaşa Hamdi Tilev Camisi ve Erciyesevler başta olmak üzere ilçe genelinde toplam 28 adet kemerli şadırvan inşa edildi.