Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeni Ticaret Merkezi tamamlandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin önemli projelerinden biri olan yeni ticaret merkezi için yeni aşamaya geçildi. Yeni ticaret merkezinde yer alan çeşitli metrekarelerdeki işyerleri için kiralama başvuruları alınmaya başlandı.

Yeni ticaret merkezine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; yaptıkları istişare toplantılarında Fevzi Mercan Camii civarındaki sanayicilerin ihtiyaçlarını bölge içinde bulunan ve nispeten uzak olan diğer iş merkezlerinden temin ettiklerini kendilerine aktardıklarını söyledi. Yalçın; yaptıkları değerlendirmelerin ardından Kayseri OSB’nin mülkü olan ve ticaret parseli olan alanda iş merkezi yapımını artık zorunluluk olarak gördüklerini belirtti. Başkan Mehmet Yalçın; yeni ticaret merkezinin sanayicilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusundan yaklaşık 2 yıl önce projelendirildiğini ve yapımına başlandığı ifade etti. İlerleyen süreçte yapı imalatının aşama aşama yükseldiğine değinen Başkan Yalçın; "Kayseri OSB sanayicimizin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ticaret merkezi yapımı için yola çıktık ve Allah’a şükürler olsun inşaatımızı tamamladık. Yeni ticaret merkezimizin bölgemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kayseri OSB’nin mülkü olan yeni ticaret merkezinde yer alan işyerlerinin belirledikleri kriterler göz önünde bulundurularak kiraya verileceğini kaydeden Başkan Yalçın, kiralama talebi bulunanların Kayseri OSB’den temin edecekleri matbu şartnameyi doldurarak teslim edebileceklerini belirtti.

REKLAM

Başkan Yalçın; www.kayseriosb.org sitesinde yer alan duyuruda yer alan bilgi ve belgelerin, 04 Aralık 2026 Cuma günü saat 17:30’a kadar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin ardından belirlenen kriter ve sayılardaki iş kollarına ilişkin kura çekimi yapılacağını sözlerine ekledi. Kayseri OSB 24. cadde üzerinde Fevzi Mercan Camii bulunan yeni ticaret merkezi; 14 bin 200 metrekare kapalı alan ve 1100 araçlık otoparka sahip bulunuyor.