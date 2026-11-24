Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik alanda 30 blok ve 1320 daireyi kapsayan 3. etap kentsel dönüşüm projesi için ilk adımı attı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaların başladığı alanı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de en çok kentsel dönüşüm yapan belediyelerden biri olduklarını belirtti.

Eskiden Mahrumlar Mahallesi olarak bilinen bölgede yeni bir mahalle ortaya çıktığını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kazım Karabekir şu anda çok değişmiş durumda. 1. ve 2. etap bitti. Şimdi 3. etap çalışmasına başlıyoruz. İlk iki etap çok büyük bir başarıyla tamamlandı. 2. etabın yakında kuralarını çekeceğiz. İnşallah önümüzdeki yaza büyük bir oranda oraya taşınmalar başlayacak. Bugün ilk yıkım için buradayız. Burada 30 blok, 1320 daire yer alacak. 130 bin metrekareden oluşan ve şu ana kadar yüzde 64 imzalarını tamamladığımız bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bütçesi devasa bir bütçe. Bundan sonra inşallah hızla eski yapıların kalkmasıyla yeni bir yaşam alanının hazırlığına başlamış olacağız. İlkbahar aylarında buranın ihalelerini yapacağız. Müteahhit kardeşlerimiz burayı kat karşılığı ihaleyle alıp yapacaklar."

REKLAM

Peyzaj ile mahallede büyük bir dönüşümü başlatacaklarını anlatan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm konusunda büyük emek veren personeline de teşekkür etti.