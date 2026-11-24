Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ibadethanelerin fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği şadırvan çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan ve modern mimari çizgilerle tasarlanan kemerli şadırvanlar, ortalama 100 metrekarelik kullanım alanına sahip.

Vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek inşa edilen şadırvanlarda kadın ve erkek lavaboları, engelli vatandaşlar için özel bölüm, 16 abdest alma yeri ve son teknolojiyle donatılmış 100 litre kapasiteli sıcak su sistemi bulunuyor.

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Kocasinan Belediyesi tarafından bugüne kadar 28 kemerli şadırvan inşa edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tip, modern şadırvanlar yaptıklarını belirtti.