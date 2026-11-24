Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç; "Günümüzde artık hocalarınızın bildiğinden çok daha fazlasına değişik ortamlardan internet aracılığı ile öğrenmeniz mümkün. Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı bu durum ama öğretmenin, hocanın size çizeceği kalıp aslında sizin öğrenmenin felsefik yönlerini, sizin işinize yarayacak hayatta nasıl bir yol izleyeceğinizi ve iyi bir öğretici olurken belki de nasıl davranmanız gerektiğini en azından sizin o çarkı döndürmeye başlayana kadar elinizde çok güzel bir rehber olacak. Öğretmenlerinize olan saygınızı, sevginizi daha çok anlayacaksınız. Bu bağlamda ben tüm geçmiş öğretmenlerimize vatanın ve milletin bu geldiği duruma katkısı olan tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum" dedi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü ise konuşmasında 24 Kasım öğretmenler gününü kutlayarak; "Bugün yapay zeka ve dijital teknolojiler eğitimi hızla dönüştürüyor. Bilgiye ulaşmak artık çok daha kolay. Ancak bilgi edinmek ile kendine inanmayı öğrenmek aynı şey değildir. Teknoloji bilgi verebilir fakat bir çocuğun umutsuzluğunu fark etmek, ona cesaret vermek ve yeniden başarmasını sağlamak öğretmenin insani sorumluluğudur" dedi. Emekli öğretmen Ayhan Balcı da konuşmasında, meslek hayatındaki deneyimlerinden bahsederek öğretmen adaylarına nasihatlerde bulundu.

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Açılış konuşmalarının ardından Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğretmeni Yusuf Bağcı ve öğrencisi Semih Arda Atıcı zeybek gösterisi ve Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Feride Acar Satıcı rehberliğinde fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sergilendi. Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.