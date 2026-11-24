Felahiye Ziraat Odası Başkanı Coşkun da tohum dağıtımının önemine dikkati çekerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Felahiye Belediye Başkanı Güleser ise tohum desteğinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Felahiyeli üreticilere 10 ton 900 kilogram tohum desteği sağlandığını ifade eden Harmancı, Büyükşehir Belediyesinin yıl boyunca yaklaşık 500 ton tohum dağıtımı ile üreticilere destek verdiğini kaydetti.

Törende konuşan Kaymakam Sağıroğlugil, çiftçilere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Felahiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, üreticilere yüzde 50 hibe ile 10 tonu aşkın dörtlü karışım yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı destekleme çalışmaları kapsamında Felahiye ilçesindeki üreticilere yaklaşık 1 milyon lira maliyetle yem bitkisi tohumu dağıttı.

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