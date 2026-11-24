Kayseri Devlet Hastanesi'nde enfeksiyonların önlenmesi anlatıldı
Kayseri Devlet Hastanesi'nde 1824 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Kılıç tarafından hastane personeline yönelik eğitim verildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde 1824 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Kılıç tarafından hastane personeline yönelik eğitim verildi.
Eğitimde; antimikrobiyal direncin nedenleri, toplum sağlığı üzerindeki etkileri, akılcı antibiyotik kullanımı, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konularının önemi vurgulandı. Gerçekleştirilen eğitimle sağlık çalışanlarının antimikrobiyal direnç konusunda farkındalıklarının artırılması ve bilinçli antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması amaçlandı.
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