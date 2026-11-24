Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 24.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Şehir merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı. Bu yerlerden biri olan Erciyes Dağı da kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza bürünürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ